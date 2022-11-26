الطبوبي: المعركة الاجتماعية قادمة ولا مجال لعودة تكميم الأفواه

أكد الأمين العام نور الدين الطبوبي، السبت 26 نوفمبر، في افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لعملة التربية أن الاتحاد لن يسمح بأي مس من الحريات وحقوق الإنسان ولا مجال للعودة إلى تكميم الأفواه أو محاكمة الأفراد على مواقفهم أو آرائهم داعيا إلى ضرورة إرساء قضاء عادل بعيدا عن قضاء التعليمات.





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وحسب ما نقله موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل أكد الأمين العام أن المرحلة التي تمر بها البلاد حرجة للغاية في ظل ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على تحملها مشددا أن المنظمة مستعدة لكل المحطات القادمة وان النقابيين مستعدون للخروج إلى الشوارع في صورة تواصل المس بالمقدرة الشرائية و في ظل غياب العدالة الجبائية ببن التونسيين وبقاء الأجراء أكثر الفئات استهدافا واستغلالا في الجباية و عدم قدرة الدولة على التصدي إلى التهرب الجبائي إلى الظلم المسلط على الأجراء مؤكدا أن الاتحاد سيطلب بالتخفيض الجبائي و لن يسكت عن الحيف الذي طال الأجراء .وجدد الامين العام قوله بان الاتحاد مستعد للمحطات الاجتماعية القادمة وسيخوض المعركة الاجتماعية وسيكون عنوانها الدفاع عن العدالة الجبائية و سيطالب بمراجعة جدول الضريبة و التخفيض في نسبة الضرائب التي يدفعها الأجراء عكس الفئات الاجتماعية الأخرى مؤكدا أن معركة الجباية ستنطلق بداية من التجمع العمالي للنقل ليوم 30نوفمبر القادم وسيكون شعار المرحلة، العدالة الجبائية .