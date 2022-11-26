في اجتماع مع بودن وجفّال: رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة احترام القانون واحترام واجب التحفظ ممن هم مؤتمنون على تطبيقه

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، بكل من رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفال.

ووفق بلاغ لقصر قرطاج, تناول اللقاء جملة من المواضيع والملفات من بينها، على وجه الخصوص، الأبحاث الجارية المتعلقة بفاجعة جرجيس، حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التوصل إلى الحقيقة كاملة خاصة بعد تعزيز الفريق المكلف بالبحث على المستوى المركزي وبولاية مدنين.





وأكد رئيس الدولة، أيضا، على ضرورة احترام القانون واحترام واجب التحفظ ممن هم مؤتمنون على تطبيقه.



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وأكد رئيس الدولة، أيضا، على ضرورة احترام القانون واحترام واجب التحفظ ممن هم مؤتمنون على تطبيقه.