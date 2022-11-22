نوري اللجمي: سنُقاضي هيئة الانتخابات وراسلنا رئيس الجمهورية

اكد نوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وجود اختلاف مع هيئة الانتخابات، قائلا:" الاشكال الذي حدث بدأت به هيئة الانتخابات من خلال تنسيقها مع مؤسسة التلفزة التونسية على مستوى تسجيل حصص التعبير المباشر دون إعلام مسبق لنا بذلك، وهذا جزء لا يتجزأ من محاور القرار المشترك ،وهو ما تسبب في استياء أعضاء الهايكا من هذا التصرف الاحادي ،ودفعهم الى التفكير في عدم اضاعة الوقت واصدار قرار توجيهي لإنارة وسائل الإعلام حول طريقة التغطية الاعلامية خاصة أن النظام الانتخابي الجديد على الأفراد سيغير المنهجية وعمل وسائل الاعلام"







واضاف اللجمي في تصريح لأذاعة شمس اف ام اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022:"ان اصدار هيئة الانتخابات قرار ترتيبيا كهذا ينسف كل صلاحيات الهايكا".



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كما انتقد اللجمي إسناد هيئة الانتخابات لنفسها الولاية الكاملة للانتخابات وتدخلها في عمل الهايكا حتى عبر رصد التغطية الاعلامية في وسائل الإعلام وإعداد تقارير في الغرض واحالة اخلالات وسائل الإعلام على النيابة العمومية، "وهو ما يعتبر نسفا لكل ما تم بناؤه في السنوات الأخيرة بمقتضى قرار هيئة الانتخابات الترتيبي الذي يتعارض مع المرسوم الانتخابي والمرسوم المنظم للمهنة".



وأكد رئيس الهايكا قرار التوجه للقضاء وتوجيههم رسالة إلى رئيس الجمهورية لاعلامه بموقف الهايكا من هذا الاختلاف مع هيئة الانتخابات وحرصها على انجاح المسار الانتخابي تفاديا للتشكيك فيه.



واضاف اللجمي في تصريح لأذاعة شمس اف ام اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022:"ان اصدار هيئة الانتخابات قرار ترتيبيا كهذا ينسف كل صلاحيات الهايكا".كما انتقد اللجمي إسناد هيئة الانتخابات لنفسها الولاية الكاملة للانتخابات وتدخلها في عمل الهايكا حتى عبر رصد التغطية الاعلامية في وسائل الإعلام وإعداد تقارير في الغرض واحالة اخلالات وسائل الإعلام على النيابة العمومية، "وهو ما يعتبر نسفا لكل ما تم بناؤه في السنوات الأخيرة بمقتضى قرار هيئة الانتخابات الترتيبي الذي يتعارض مع المرسوم الانتخابي والمرسوم المنظم للمهنة".وأكد رئيس الهايكا قرار التوجه للقضاء وتوجيههم رسالة إلى رئيس الجمهورية لاعلامه بموقف الهايكا من هذا الاختلاف مع هيئة الانتخابات وحرصها على انجاح المسار الانتخابي تفاديا للتشكيك فيه.