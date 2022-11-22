بلدية الكرم تمنح موظفيها ترخيصا لمشاهدة مباريات المنتخب في المونديال

أعلنت بلدية الكرم في بلاغ لها انه سيسمح للموظفين والعملة بمغادرة العمل يوم الثلاثاء بداية من الساعة الواحدة والنصف الى الساعة الرابعة بعد الزوال والاربعاء 30 نوفمبر بداية من الساعة الثالثة والنصف الى الساعة السادسة بعد الزوال وذلك لمتابعة وذلك لمتابعة مقابلات المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في كاس العالم المقامة حاليا في قطر.

واكد رئيس البلدية فتحي العيوني استمرار عمل المرفق العام اثناء فترة الغياب.







ويتبارى المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء بملعب المدينة التعليمية بقطر مع نظيره الدنماركي في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن كاس العالم العالم قطر 2022 وتنطلق المباراة على الساعة الثانية بعد الزوال.

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ويتبارى المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء بملعب المدينة التعليمية بقطر مع نظيره الدنماركي في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن كاس العالم العالم قطر 2022 وتنطلق المباراة على الساعة الثانية بعد الزوال.