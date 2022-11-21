قال مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" انه استغرب اللهجة العدوانية لرئيس الجمهورية قيس سعيد في القمة الفرنكفونية.
وأضاف " تحدث مع ضيوفه بقاموسهم لكنه استخدم عبارات من القرن 19 فيها عدوانية". وتابع " استغرب العدوانية المجانية لرئيس يبحث عن دعم مالي دولي".
وأضاف " تحدث مع ضيوفه بقاموسهم لكنه استخدم عبارات من القرن 19 فيها عدوانية". وتابع " استغرب العدوانية المجانية لرئيس يبحث عن دعم مالي دولي".
واكد محمد عبو " ليس عيبا ان يجلب الرئيس اساتذة فرنسية لتحضير خطابه" مضيفا " الرئيس في النهاية ليس ملزما باتباع الفرنكفونية".
واضاف " اتهم رئيس وزراء كندا ترودو بانه لم يكن سيحضر متابعا " تقوعير ومساطة".
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