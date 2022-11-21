كمال الجندوبي: ''تم ضرب المسار الإنتخابي عبر ضرب مكسب هيئة الإنتخابات''


Publié le Lundi 21 Novembre 2022 - 13:14 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قال الرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي، اليوم الإثنين، في تصريح لاذاعة شمس آف آم انه تم ضرب المسار الانتخابي عبر ضرب مكسب الهيئة التي اعتبرها "هيئة مشوهة"، قائلا: "ماعادش نعرفها الهيئة".


واضاف الجندوبي ان المسار الانتخابي لم يأت في سياق ديمقراطي على عكس المسارات الانتخابية السابقة التي رغم هيناتها في العشرية السابقة فهي جاءت في مسار تدعيم التمشي الديمقراطي في ظل وجود توازن سلط إلى حد ما ووجود هيئات، مشيرا إلى المرسوم 54 والمحاكم العسكرية وسياق سلطة الفرد من 25 جويلية.

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واستنكر الرئيس الاسبق لهيئة الانتخابات وضع قانون انتخابي على المقاس، معتبرا انه تم المس من نزاهة انتخابات 17 ديسمبر ومن الشفافية، مشيرا إلى الفصول المتعلقة بالترشح.

واضاف الجندوبي القول:"للأسف تم ضرب الشفافية في هذا المسار الانتخابي"، مضيفا أن "القانون الانتخابي الذي فرض على الجميع لا يعكس الشفافية".

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