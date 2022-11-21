تقرير للحقائق الأربعة: رفض أصحاب مخازن التبريد تخزين البطاطا وراء فساد المحصول

بث برنامج " الحقائق الأربعة" تقريرا كشف عن أسباب ندرة بعض المواد مثل البطاطا وارتفاع أسعارها في السوق رغم ان إنتاجها كان قياسيا.

ووفق التحقيق فان العديد من الأسباب وراء الأزمة من بينها نقص المياه وطلب وزارة الفلاحة بعدم زرعها وكذلك رفض أصحاب مخازن التبريد طلب خزن المادة بسبب مراسيم رئاسية متعلقة بالاحتكار.





وقام الفلاحون بخزن صابة تقدر 240 الف طن بطريقة بدائية ما ادى الى فساد المحصول.

وقال احد أصحاب مخازن التبريد انه تم اقتحام المخزن ما جعله يرفض تخزين اية مادة ويغلق " المخزن".

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وقام الفلاحون بخزن صابة تقدر 240 الف طن بطريقة بدائية ما ادى الى فساد المحصول.وقال احد أصحاب مخازن التبريد انه تم اقتحام المخزن ما جعله يرفض تخزين اية مادة ويغلق " المخزن".