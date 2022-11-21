فاضل عبد الكافي: لو امتلكت الصلاحيات الفرعونية لسعيد لغيرت تونس بجرّة قلم في 6 اشهر

قال الوزير السابق فاضل عبد الكافي في حوار عبر امواج اذاعة " راديو ماد" ان الحلول في تونس موجودة والبرامج كذلك ... لكن المشكلة في التنفيذ.

واضاف " لو كان لي الصلاحيات الفرعونية لرئيس الجمهورية لقمت بتسوية الاوضاع خلال 6 اشهر فقط".





وتابع عبد الكافي " سئمت من الحديث عن البرامج الاقتصادية للأحزاب واطمح في ترجمة ذلك الى واقع وبالتالي فان المشكلة في التنفيذ ..."



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وتابع عبد الكافي " سئمت من الحديث عن البرامج الاقتصادية للأحزاب واطمح في ترجمة ذلك الى واقع وبالتالي فان المشكلة في التنفيذ ..."