استدعاء سامي بن سلامة لدى ادارة القضايا الاجرامية بالقرجاني للاستماع له كمشتكى به

أعلن الاثنين 20 نوفمبر، عضو هيئة الانتخابات السابق، سامي بن سلامة عن تلقيه استدعاء للحضور لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بثكنة الڨرجاني يوم 23 نوفمبر 2022.





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واشار بن سلامه الي انه تم استدعاؤه لسماعه كمشتكى به، مشيرا الي ان استدعاءه للتحقيق له علاقة بعضويته السابقة في هيئة الانتخابات ومواقفه من مجلس الهيئة.وعلق قائلا "رد بالك تتولى مسؤولية وتحل فمك وتعبر على رأيك الحر وإلا تقول الحقيقة...رد بالك تحاول تخدم الدولة هاذي وإلا الشعب هذا بصدق... وتحاول تصلح وإلا تغير حاجة...".