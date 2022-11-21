القيادي بقلب تونس فؤاد ثامر: هذه أسباب مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة


Publié le Lundi 21 Novembre 2022 - 10:40 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال فؤاد ثامر البرلماني السابق وقيادي بحزب قلب تونس، إن هذا المجلس النيابي الموجود الآن ليس لدية صلاحيات جدية وهو أعرج أجمع الجميع على نقده وبالتالي لا نؤيد هذا المسار.


وأضاف خلال لقائه قناة الغد أن هذا الدستور تم الاستفتاء عليه ومجلس النيابي ليس لدية أى صلاحيات وهو مرتبط بقانون أخر ليس مفعل بالفعل وبالتالي النائب الذي انتخبة التونسيون غير قادر على التحدث بلسان حالهم.

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وأوضح أن هناك 7 دوائر انتخابية بالخارج لم تشهد تقدم أى مرشح بأوراق ترشحه حتى الآن، مؤكدأ أن كل الدوائر السياسية الموجودة الآن لا تحظى باهتمام الشارع التونسي.

وأشار إلى أن المواطن التونسي يريد تغير الواقع المعيشي يريد التنمية والحياة بشكل أفضل.
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