والد نور شيبة يظهر في حالة من التاثر ... مرضت بالدم والسكر عليه

استضاف هادي زعيم مقدم برنامج " فكرة سامي" على قناة الحوار التونسي والد الفنان نور شيبة.

وظهر والد نور شيبة في حالة من التأثر خاصة بعد عرض اغنية له عن الأب لا زالت في المونتاج.



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وقال والد نور شيبة ان ابنه " بريئ ويساعد كل محتاج وأنه ينتظر القضاء لانصافه" متابعا " مرضت بالدم والسكر عليه".وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة قرر في شهر سبتمبر الماضي التخلي عن القضية المتعلقة بتغيير عينات تحاليل المتهم فيها الفنان الشعبي نور شيبة، لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس وذلك لعدم الاختصاص الترابي" وذلك نظرا إلى أن شبهات تغيير عينات التحاليل تم ارتكابها داخل أحد المراكز الصحية بجهة مونفلوري وهو مكان يخضع" ترابيا" الى سلطة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت في 6 ماي 2022 بالسجن مدة عام في حق الفنان نور شيبة، فيما عرف بقضية الكوكايين