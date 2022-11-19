قناة bfmtv الفرنسية تنشر صورة مثيرة للجدل للرئيس قيس سعيد خلال لقائه ماكرون

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واعتبر النشطاء ان الصورة المنشورة تتضمن اساءة واهانة لتونس وشعبها وتعكس حسب تعبير النشطاء النظرة الفرنسة لتونس التى لا تزال خاضعة للحماية الفرنسية مذكرين بمقولة ان تونس كانت تحت الحماية الفرنسية وليس تحت الاستعمار.وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أجرى ظهر يوم السبت بجزيرة جربة، محادثة مع رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة انعقاد قمة الفرنكوفونية.وتم التطرق خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ متقضب لرئاسة الجمهورية، إلى "أواصر الصداقة التاريخية وروابط التعاون والشراكة المتميزة القائمة بين تونس وفرنسا"، فضلا عن التأكيد على "الحرص المشترك على مواصلة العمل المشترك من أجل مزيد توطيد هذه العلاقات وتنويعها على المستويين الثنائي والأوروبي".وكانت انطلقت صباح السبت بجزيرة جربة، أشغال القمة 18 للفرنكفونية التي تتواصل إلى يوم غد الأحد، بحضور اكثر من 33 رئيس دولة ورئيس حكومة و80 وفدا ممثلا لدول ومنظمات دولية وإقليمية