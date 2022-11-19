تزامنا مع الخلاف بين الهايكا وهيئة الانتخابات، المحامية وفاء الشاذلي تؤكد تسجيل تجاوزات مالية وشبهات استيلاء و سوء تصرف في الهايكا

نشرت اول امس المحامية وفاء الشادلي تدوينة أكدت من خلالها وجود تجاوزات مالية وشبهات استيلاء و سوء تصرف في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهايكا.







وقالت الشادلي انه ورد على وزارة العدل تقرير مرفوق باختبارات من هيئة المراقبة مفادها وجود استلاءات و سوء تصرف في ميزانية الهايكا عن السنوات 19/20/2021.



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وجاءت تدوينة وفاء الشادلي تزامنا مع الخلاف بين الهايكا وهيئة الانتخابات بخصوص ضبط قواعد التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية.



يذكر ان الهايكا

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وقالت الشادلي انه ورد على وزارة العدل تقرير مرفوق باختبارات من هيئة المراقبة مفادها وجود استلاءات و سوء تصرف في ميزانية الهايكا عن السنوات 19/20/2021.وجاءت تدوينة وفاء الشادلي تزامنا مع الخلاف بين الهايكا وهيئة الانتخابات بخصوص ضبط قواعد التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية.يذكر ان الهايكا أصدرت قرار توجيهيا لوسائل الاعلام قبل ان تقوم هيئة الانتخابات باصدار قرار في الغرض أقصت من خلاله الهايكا من مراقبة الحملة وأعلنت احداث مرصد خاص لمراقبة وسائل الاعلام مؤكدة أنه لن يعتد الا بالتقارير التي يعدها هذا المرصد.