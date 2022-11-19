قمة الفرنكفونيّة : رئيس الجمهورية يلتقي الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة، محادثة مع Louise MUSHIKIWABO ، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وبيّن رئيس الجمهورية أن تونس تمكّنت من عقد قمة جربة احتراما لالتزاماتها وبالرغم من الصعوبات التي اعترضت مسار تنظيمها، وتوجّه بالشكر للأمينة العامة للمنظمة الدولية الفرنكوفونية على تعاونها في كل مراحل إعداد هذا الحدث.



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وأشار رئيس الدولة إلى أن الحضور المكثف وعلى أعلى مستوى في قمة جربة يعكس الثقة في قدرة تونس على حسن تنظيمها، ويُترجم الحرص المشترك على أن تكون هذه الدورة مناسبة متجدّدة لترسيخ قيم الحوار والتضامن والتعاون في الفضاء الفرنكوفوني.من جانبها، تقدّمت Louise MUSHIKIWABO بالشكر لتونس على حرصها الجليّ على أن تكون هذه الدورة متميزة على جميع المستويات، وأعربت عن يقينها بأن أشغال القمة ستُكلّل بالنجاح.كما أثنت على النجاح الباهر للقرية التونسية الفرنكوفونية وما لقيته الأنشطة المبرمجة في إطارها من إقبال مكثف وانخراط منقطع النظير من أهالي جزيرة جربة ومن جميع التونسيين.وخُصّص اللقاء، أيضا، للتداول بشأن جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة، فضلا عن استعراض برامج عمل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الفترة القادمة.