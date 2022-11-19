قمة الفرنكوفونية: سعيّد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة، محادثة مع شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك بمناسبة انعقاد قمة الفرنكوفونية.







ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, مثّل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن جملة من الملفات التي تهم علاقات التعاون والشراكة التاريخية والمميزة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي في قطاعات متعددة، وللتأكيد على الالتزام المتبادل بتطويرها وتنويعها خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها ذات الاهتمام المشترك.



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ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, مثّل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن جملة من الملفات التي تهم علاقات التعاون والشراكة التاريخية والمميزة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي في قطاعات متعددة، وللتأكيد على الالتزام المتبادل بتطويرها وتنويعها خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها ذات الاهتمام المشترك.