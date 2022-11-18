حمة الهمامي يردّ على كلمة سعيّد في جربة: أي حقّ سيأتي في ظلّ حكمك الفاشل

انتقد الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي في مداخلة على قناة التاسعة خطاب الرئيس قيس سعيد من جربة بشان الحصول على الحقوق.

وقال حمة الهمامي لسعيد " أي حق سيأتي في ظل حكمك الفاشل" مضيفا " سعيد يقرر وحده وينفذ وحده من الاستشارة إلى الإستفتاء إلى القانون الدستوري".



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وتابع " معارضتنا لقيس سعيد لا يعني القبول بحركة النهضة مضيفا " اليوم سعيد يستهدف كل معارضيه".وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد علّق في تصريح اعلامي على الاحتجاجات التي شهدتها منطقة جرجيس يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، قائلا ''صبرا قليلا يا إخوتنا ويا أبناءنا في جرجيس فإنّ الحقيقة آتية..'ويذكر أن موكبا لأهالي ضحايا مدينة جرجيس ومواطنين وتلاميذ، انطلق صباح اليوم على متن السيارات الخاصة والدراجات النارية نحو القمة الفرونكفونية بجزيرة جربة.وندد الأهالي بتهميش ''قضية 18/18'' وتوافد الوزراء على جزيرة جربة والوعود المتكررة بزيارة هرم الدولة او وفد وزاري لجرجيس لبعث رسالة طمأنة للاهالي . وشهدت مفترقات ومداخل جزيرة جربة تعزيزات أمنية كبيرة .وشهدت مفترقات ومداخل جزيرة جربة تعزيزات أمنية كبيرة، وقاموا بمنع المحتجين من الوصول إلى جزيرة جربة .