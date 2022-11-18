قيس سعيد: يتحدثون كل يوم في الاذاعات عن الديكتاتورية لأنهم للاسف يتحدثون باسم أطراف سياسية معلومة

هاجم الجمعة 18 نوفمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد بعض العاملين في اذاعة موزاييك اف ام وغيرها من الاذاعات وذلك خلال زيارته لقرية الفرنكوفونية بجربة.





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وحين توجه له الصحفي شاكر بسباس بسؤال عن قمة الفرنكوفونية وهو يحمل ميكروفون اذاعة موزاييك احابه قائلا "اولا الساعة نتحدث عن موزاييك كل يوم يتحدثون في موزاييك كما يشاؤون ومع ذلك يتحدثون عن الديكتاتورية فعن اي ديكتاتورية يتحدثون!؟".واضاف بأن بعض المدعوين والعاملين باذاعة موزاييك وغيرهم من الاذاعات يتحدثون عن الديكتاتورية لانهم للاسف يتحدثون باسم اطراف سياسية معلوم".وتابع قائلا "حرية التعبير يلزمها حرية التفكير" واردف قائلا " فليفكروا جيدا ولينظروا الي والواقع دون تحامل ودون المس من مؤسسات الدولة".