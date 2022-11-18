سعيّد لأهالي جرجيس: 'صبرا قليلا.. فإنّ الحقيقة آتية'

علّق رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريح لاذاعة موزاييك على الاحتجاجات التي شهدتها منطقة جرجيس اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، قائلا ''صبرا قليلا يا إخوتنا ويا أبناءنا في جرجيس فإنّ الحقيقة آتية..'





..



.

.. ...

وحلّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد عشية اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة، حيث أدى زيارة إلى القرية الفرنكوفونية‎‎.وسيفتتح رئيس الجمهوريّة القمّة الفرونكوفونية غدا السبت الدورة 18 للقمّة الفرنكوفونية التي تحتضنها جربة يوميْ 19 و20 نوفمبر الجاري، والتي يتزامن تنظيمها مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء الفرنكوفونية المؤسسيّة.ويذكر أن موكبا لأهالي ضحايا مدينة جرجيس ومواطنين وتلاميذ، انطلق صباح اليوم على متن السيارات الخاصة والدراجات النارية نحو القمة الفرونكفونية بجزيرة جربة.وندد الأهالي بتهميش ''قضية 18/18'' وتوافد الوزراء على جزيرة جربة والوعود المتكررة بزيارة هرم الدولة او وفد وزاري لجرجيس لبعث رسالة طمأنة للاهالي . وشهدت مفترقات ومداخل جزيرة جربة تعزيزات أمنية كبيرة .وشهدت مفترقات ومداخل جزيرة جربة تعزيزات أمنية كبيرة، وقاموا بمنع المحتجين من الوصول إلى جزيرة جربة .