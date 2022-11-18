ديوان المظالم: حجز 6 عجول لمواطن كفيف بتهمة محاولة تهريبها رغم استظهاره بالوثائق القانونية والتراخيص لبيعها في المسلخ!؟

كشف الجمعة 18 نوفمبر، الاعلامي زياد الهاني في فقرة ديوان المظالم على اذاعة اي أف ام، عن مظلمة تعرض لها مواطن كفيف من ريف تالة تتمثل في حجز 6 عجول على ملكه بتهمة محاولة تهريبها.







وتدخل المواطن المذكور ليوضح انه امام ارتفاع تكلفة العلف قرر بيع 6 عجول على ملكه وتحصل على جميع الوثائق القانونية التي تخول له نقل العجول الي المسلخ وعرضها للبيع.



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وأشار الي انه لم يقبل المبلغ الذي تم عرضه عليه في المسلخ وقال " هزيتهم للباتوار ما عجبنيش السوم، كريت كميون وروّحت بيهم ياخي عرضتني دورية في الكاف هزوني للمركز ووقفوني 5 سوايع وبعد حجزولي العجول بتهمة محاولة تهريب العجول" مؤكدا انه استظهر بجميع الوثائق القانونية دون جدوى.



وصرّح بأن السلطات الأمنية أحالت العجول المحجوزة على الديوانة التي قررت ببعها في بتة عمومية في انتظار محاولاته المتواصلة لاسترجاع عجوله.

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وتدخل المواطن المذكور ليوضح انه امام ارتفاع تكلفة العلف قرر بيع 6 عجول على ملكه وتحصل على جميع الوثائق القانونية التي تخول له نقل العجول الي المسلخ وعرضها للبيع.وأشار الي انه لم يقبل المبلغ الذي تم عرضه عليه في المسلخ وقال " هزيتهم للباتوار ما عجبنيش السوم، كريت كميون وروّحت بيهم ياخي عرضتني دورية في الكاف هزوني للمركز ووقفوني 5 سوايع وبعد حجزولي العجول بتهمة محاولة تهريب العجول" مؤكدا انه استظهر بجميع الوثائق القانونية دون جدوى.وصرّح بأن السلطات الأمنية أحالت العجول المحجوزة على الديوانة التي قررت ببعها في بتة عمومية في انتظار محاولاته المتواصلة لاسترجاع عجوله.