موظفة متضررة من عملية ارهابية بشارل ديغول ل" باب نات " اصبحت اعالج في الرازي وحياتي انقلبت رأسا على عقب

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وكشفت ربيعة ل"باب نات" ان تلك الحادثة خلفت لها اضرار بدنية ونفسية كبيرة حيث عالجت جراء تلك الصدمة بمستشفى الرازي طيلة عام ونصف كما خسرت مورد رزقها واضحت عاطلة عن العمل ولا تقدر على توفير مستلزمات اطفالها ومساعدة زوجها على تكاليف الكراء وفواتير الكهرباء والماء مبينة ان حياتها انقلبت رأسا على عقب ولم تستطع الى الان تجاوز تلك الازمة وذلك التفجير الذي لا تزال احداثه عالقة بمخيلتها الى الآن.واكدت ربيعة انها لم تنسى الى اليوم اشلاء العنصر الارهابي التى كانت تحيط بها من كل جانب حيث كان رأسه مفصولا عن جسده وأعضائه متناثرة في كل مكان .واوضحت محدثنا ان الجهات الرسمية لم تحط بها اجتماعياً أو نفسيا بل اكتفوا بمجرد زيارات والتقاط صور فقط إضافة إلى عدم تحصلها علي أي تعويضات.وتأمل ربيعة ان تنظر لها الدولة بعين الرحمة والاعتبار وتمكنها من حقها في التعويض خاصة وان ظروفها الاجتماعية والمالية متردية للغاية.