11 سنة سجنا وخطية ب250 الف دينار لمهرب

اصدرت امس الخميس 17 نوفمبر 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالحكم غيابيا ب11 سنة سجنا في حق مهرب مع تخطئته ب250 الف دينار وذلك من اجل تهم تبيض الاموال.



