المنتخب الوطني يستعد لمواجهة الدنمارك.. حصة تدريبية وبرنامج خاص للعناصر التي واجهت إيران


Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 - 07:31 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أجرى المنتخب الوطني، يوم الخميس، حصة تدريبية أولى ضمن برنامج تحضيراته للمقابلة التي تنتظره ضد المنتخب الدنماركي، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، في منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من نهائيات كأس العالم قطر 2022.


ووزع المدرب الوطني، جلال القادري، اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى العناصر الأساسية التي شاركت في لقاء إيران الودي يوم الأربعاء، والتي تمتعت ببرنامج خاص، في وقت تدربت فيه بقية العناصر بشكل طبيعي من أجل تجهيزها لبقية المقابلات.

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فيديو - تصريح الصحفي سهيل بن عمر حول استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم فيفا -قطر 2022


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