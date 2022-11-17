على المباشر، والي صفاقس يرفض مواصلة الحوار ويغلق الهاتف في وجه معز بن غربية

أغلق الخميس 17 نوفمبر، والي صفاقس فاخر الفخفاخ الهاتف في وجه مقدم برنامج هنا تونس على اذاعة الديوان معز بن غربية ورفض مواصلة الحوار بعد أقل من 3 دقائق على انطلاقه.







وبدا والي صفاقس متوترا وعبر عن انزعاجه من عبارة استعملها معز بن غربية وقال " انا نحب الاعلام ما ياقفش في ويل للمصلين ويكمل الذين عن صلاتهم ساهون...".



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تجدر الاشارة الي ان والي صفاقس اثار الجدل بتصريحاته الاخيرة خاصة مطالبته رئيس الجمهورية بغلق موقع الفايسبوك وتساؤله عن سبب عدم انشاء فايسبوك تونسي وفق تصريحه.







وبدا والي صفاقس متوترا وعبر عن انزعاجه من عبارة استعملها معز بن غربية وقال " انا نحب الاعلام ما ياقفش في ويل للمصلين ويكمل الذين عن صلاتهم ساهون...".تجدر الاشارة الي ان والي صفاقس اثار الجدل بتصريحاته الاخيرة خاصة مطالبته رئيس الجمهورية بغلق موقع الفايسبوك وتساؤله عن سبب عدم انشاء فايسبوك تونسي وفق تصريحه.