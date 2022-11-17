على المباشر، والي صفاقس يرفض مواصلة الحوار ويغلق الهاتف في وجه معز بن غربية


Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 - 20:45 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أغلق الخميس 17 نوفمبر، والي صفاقس فاخر الفخفاخ الهاتف في وجه مقدم برنامج هنا تونس على اذاعة الديوان معز بن غربية ورفض مواصلة الحوار بعد أقل من 3 دقائق على انطلاقه.


وبدا والي صفاقس متوترا وعبر عن انزعاجه من عبارة استعملها معز بن غربية وقال " انا نحب الاعلام ما ياقفش في ويل للمصلين ويكمل الذين عن صلاتهم ساهون...".

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تجدر الاشارة الي ان والي صفاقس اثار الجدل بتصريحاته الاخيرة خاصة مطالبته رئيس الجمهورية بغلق موقع الفايسبوك وتساؤله عن سبب عدم انشاء فايسبوك تونسي وفق تصريحه.



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