سفيان بن حميدة للعريض: لولا فشلكم لما وصلنا إلى الوضع الحالي ولما عرفنا هذه السلطة


Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 - 18:43 قراءة: 0 د, 48 ث
      
هاجم الاعلامي سفيان بن حميدة القيادي في حركة النهضة علي العريض الذي قال بأن السلطة " جعلت من تونس منعوتة بالصبع ".
وقال بن حميدة " لو لا فشل حكومات حركة النهضة لما وجدنا هذه السلطة " متابعا " نتذكر الارهاب واحداث الرش وغيرها".

وتابع سفيان بن حميدة " الحكومة الحالية فاشلة هذا لا جدال فيه لكنكم أيضا فاشلون".

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وكان علي العريّض، اعتبر خلال ندوة صحفية للنهضة، اليوم الخميس أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد، "جعل صورة تونس سلبية في المحافل الدولية، وقد تجلّى ذلك في موقف الدّول المشاركة في اجتماع جنيف الأخير المتعلق بوضع الحقوق والحريات".

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وعلى المستوى الاقتصادي قال العريّض "إنّ الحكومة لا تريد مصارحة الشعب بتداعيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأنّ تداعيات هذا الإتفاق ستكون وخيمة على الفئات الهشة والمتوسطة"، معتبرا أن "ما يقع بعد 25 جويلية 2021، لم يحدث قطّ في تاريخ تونس التي تعجز حكومتها إلى حدود اليوم عن إنجاز ميزانية".


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