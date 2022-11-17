وزارة العدل تقرر احالة فاروق بوعسكر على عدم المباشرة لمدة سنة واحدة وانا يقظ تطالب باقالته من رئاسة هيئة الانتخابات

صدر اليوم 17 نوفمبر 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر صادر عن وزارة العدل يتعلّق بإحالة فاروق بوعسكر على عدم المباشرة لمدّة سنة واحدة.





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وحسب ما اكدته منظمة انا يقظ فان هذا الامر جاء استجابة لطلب المنظمة بتطبيق القانون وهو ما يعني إنهاء إلحاق فاروق بوعسكر كقاضي عدلي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.واوضحت منظمة انا يقظ ان الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 و المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة ينص على أنّ حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام، و أن هذه المدّة غير قابلة للتجديد.وطالبت المنظمة بإقالة فاروق بوعسكر من منصبه على رأس الهيئة، مشددة على أنّ تصحيح الوضعية الإدارية لهذا الأخير لا تصحح الوضعية الكارثية التي أوصل الهيئة لها.