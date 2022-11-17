وزير الدولة القطري يصل تونس ليترأس وفد بلاده في القمة الفرنكوفونية


Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 - 16:15 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وصل اليوم 17 نوفمبر 2022 الوفد الرسمي القطري المشارك في القمة الفرنكوفونية بجربة وكان في استقبال الوفد القطري السفير سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر بتونس.


ويترأس الوفد المشارك في القمة وزير الدولة الدكتور حمد عبد العزيز الكواري الذي سيكون ممثل دولة قطر خلال فعاليات القمة.

..

.

بالإضافة إلى سفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي وسفير دولة قطر بباريس الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى فرنسا.

يشار الى ان دولة قطر هي عضو مشارك في المنظمة الفرنكوفونية منذ اكتوبر 2012 حيث تم قبول عضويتها في المنظمة في القمة التي احتضنتها عاصمة الكونغو الديموقراطية كينشاسا.
..
...






Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256848



World cup
  j-3

En continu...

Toutes les news...
الخميس 17 نوفمبر 2022 | 22 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:11 14:50 12:11 06:59 05:29
Babnet
22°
 Babnet23° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1725°-1819°-1619°-1320°-14
  • Avoirs en devises
    21626,4

  • (16 nov)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35407 DT        1$ =3,20831 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 nov)   915,7 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   