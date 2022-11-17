وزير الدولة القطري يصل تونس ليترأس وفد بلاده في القمة الفرنكوفونية

وصل اليوم 17 نوفمبر 2022 الوفد الرسمي القطري المشارك في القمة الفرنكوفونية بجربة وكان في استقبال الوفد القطري السفير سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر بتونس.





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ويترأس الوفد المشارك في القمة وزير الدولة الدكتور حمد عبد العزيز الكواري الذي سيكون ممثل دولة قطر خلال فعاليات القمة.بالإضافة إلى سفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي وسفير دولة قطر بباريس الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى فرنسا.يشار الى ان دولة قطر هي عضو مشارك في المنظمة الفرنكوفونية منذ اكتوبر 2012 حيث تم قبول عضويتها في المنظمة في القمة التي احتضنتها عاصمة الكونغو الديموقراطية كينشاسا.