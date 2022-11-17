"أنا كمبيوتر".. مشجع يمني يفاجئ الجميع بذاكرته المونديالية

أذهل مشجع يمني، يطلق على نفسه لقب "كمبيوتر"، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعلوماته الكروية عن مختلف بطولات كأس العالم.





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وتداول رواد موقع تويتر فيديو للمشجع اليمني في سوق واقف بقطر، يظهر فيه وهو يجري مقابلة تلفزيونية حول بطولات كأس العالم.ولدى سؤاله من مراسل قناة "الكأس" عن المنتخب الذي حقق لقب كأس العالم عام 1986، أجاب المشجع اليمني: "الأرجنتين بعد فوزها على ألمانيا الغربية بنتيجة (3–2) وأشار إلى أسماء اللاعبين المسجلين للأهداف وحتى اسم الحكم البرازيلي للنهائي وقتها.كما أجاب على سؤال عن من حقق لقب مونديال 1982، وهداف بطولتي 1990 و1998.وأوضح أنه شاهد 10 كؤوس عالم، وتوقع تأهل منتخب قطر في مجموعتها التي تضم الإكوادور وهولندا والسنغال.وأثار الفيديو تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي التي أثنت على قدرته المذهلة في تذكر المعلومات الكروية وطالب البعض استقباله على الشاشات التلفزيونية أثناء البطولة لمزيد من المعلومات.يذكر أن قطر تستضيف نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.