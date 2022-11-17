العريّض: ''تونس ولات منعوتة بالصبع في العالم''

خلال مؤتمر صحفي نظمته حركة النهضة صباح اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 في مقرها بالعاصمة، اعتبر نائب الرئيس في الحركة على العريّض أن وضع تونس الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي جعلها في صورة سلبية في المحافل الدولية قائلا: ولينا منعوتين بالصبع"، خاصة خلال موقف الدول في اجتماع جنيف الأخير المتعلق بوضع الحقوق و الحريات .





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وعرّج العريض على محاكمة الصحفيين و المدونين و المحامين و مختلف الناشطين على معنى المرسوم 54، كما عقّب على تأخّر اصدار الحركة القضائية قائلا : الحركة القضائية لازالت متعطلة في قصر قرطاج و تعطلها و ان كان يعرقل القضاء و يزعج القضاة لكنه دليل على استقلالية القضاء وفق تعبيره.أما اقتصاديا فقد تساءل على العريض : لماذا لا تصارح الحكومة الشعب بتداعيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي و خاصة تداعياته على الفئات الهشة و المتوسطة، مشيرا إلى أن ما يحدث بعد 25 جويلية لم يحدث قط في تاريخ تونس التي تعجز حكومتها إلى حدود اليوم على انجاز ميزانية.المصدر - موزاييك