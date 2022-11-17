العريّض: ''تونس ولات منعوتة بالصبع في العالم''


Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 - 12:08 قراءة: 0 د, 49 ث
      
خلال مؤتمر صحفي نظمته حركة النهضة صباح اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 في مقرها بالعاصمة، اعتبر نائب الرئيس في الحركة على العريّض أن وضع تونس الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي جعلها في صورة سلبية في المحافل الدولية قائلا: ولينا منعوتين بالصبع"، خاصة خلال موقف الدول في اجتماع جنيف الأخير المتعلق بوضع الحقوق و الحريات .


وعرّج العريض على محاكمة الصحفيين و المدونين و المحامين و مختلف الناشطين على معنى المرسوم 54، كما عقّب على تأخّر اصدار الحركة القضائية قائلا : الحركة القضائية لازالت متعطلة في قصر قرطاج و تعطلها و ان كان يعرقل القضاء و يزعج القضاة لكنه دليل على استقلالية القضاء وفق تعبيره.

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أما اقتصاديا فقد تساءل على العريض : لماذا لا تصارح الحكومة الشعب بتداعيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي و خاصة تداعياته على الفئات الهشة و المتوسطة، مشيرا إلى أن ما يحدث بعد 25 جويلية لم يحدث قط في تاريخ تونس التي تعجز حكومتها إلى حدود اليوم على انجاز ميزانية.

المصدر - موزاييك
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