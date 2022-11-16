في القضية التى رفعها وزير التربية الاسبق حاتم بن سالم: 4 أشهر سجنا في حق راشد الخياري


Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 - 13:27 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قضت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس ب4 أشهر سجنا في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري وذلك في القضية التى رفعها عليه وزير التربية الأسبق حاتم بن سالم بعد زيارة كان قد قام بها الخياري لما كان نائبا بالبرلمان لمعهد النور للمكفوفين بناء على عريضة تقدم بها الأولياء وتم تنزيل صور لعدد من الأطفال ومعطيات خاصة بهم ما جعل وزير التربية الاسبق يتولى التشكي به إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بسبب نشر تلك المعطيات والصور لقصّر، وتمت أحالة الملف على النيابة العمومية.


وقد قضت المحكمة ابتدائيا في القضية ب8 أشهر سجنا فاستنأنف الخياري الحكم .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256761



World cup
  j -4

En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 16 نوفمبر 2022 | 21 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:11 14:51 12:11 06:58 05:29
Babnet
25°
 Babnet25° Babnet % 38 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1724°-1824°-1820°-1519°-13
  • Avoirs en devises
    21787,7

  • (15 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,34043 DT        1$ =3,22491 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 nov)   999,7 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   