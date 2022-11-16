في القضية التى رفعها وزير التربية الاسبق حاتم بن سالم: 4 أشهر سجنا في حق راشد الخياري

قضت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس ب4 أشهر سجنا في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري وذلك في القضية التى رفعها عليه وزير التربية الأسبق حاتم بن سالم بعد زيارة كان قد قام بها الخياري لما كان نائبا بالبرلمان لمعهد النور للمكفوفين بناء على عريضة تقدم بها الأولياء وتم تنزيل صور لعدد من الأطفال ومعطيات خاصة بهم ما جعل وزير التربية الاسبق يتولى التشكي به إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بسبب نشر تلك المعطيات والصور لقصّر، وتمت أحالة الملف على النيابة العمومية.







وقد قضت المحكمة ابتدائيا في القضية ب8 أشهر سجنا فاستنأنف الخياري الحكم .



