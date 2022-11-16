عام سجنا لفتاة من اجل التنويه بجرائم القتل والاعتداء على الحرمة الجسدية


Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 - 10:46 قراءة: 0 د, 13 ث
      
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعام سجنا لفتاة من اجل التنويه بجرائم القتل والاعتداء على الحرمة الجسدية،وذلك على خلفية تنزيلها لمقاطع فيديو وتدوينات تمجد أعمال داعش الارهابي ،كما احتفلت ايضا بأحدى العمليات الإرهابية التى شهدتها البلاد.

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