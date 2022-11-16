عام سجنا لفتاة من اجل التنويه بجرائم القتل والاعتداء على الحرمة الجسدية

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعام سجنا لفتاة من اجل التنويه بجرائم القتل والاعتداء على الحرمة الجسدية،وذلك على خلفية تنزيلها لمقاطع فيديو وتدوينات تمجد أعمال داعش الارهابي ،كما احتفلت ايضا بأحدى العمليات الإرهابية التى شهدتها البلاد.



