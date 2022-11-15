محاكمة عامل بمصنع احتفل بعملية ارهابية ووصف مشغليه الأجانب بالكفار

جلبت صباح اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022؛ الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس؛ عامل بمصنع في ولاية سوسة موقوف وذلك على خلفية اتهامه بالتشدد ومضايقة زملائه في العمل ووصفهم ومشغليه الأجانب بالكفار وتهديدهم بالانتقام منهم قائلا لهم " داعش قادم وسننتقم منكم ".





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وكشفت الأبحاث مع المتهم انه يتبنى افكار تنظيم داعش الارهابي؛ و انه احتفل وساند ومجد العملية الارهاببة التى جدت بنزل الامبريال بسوسة.باستنطاق المتهم انكر ما نسب اليه ، ومعارضته بشهادة زميله في العمل حول تبنيه للفكر الداعشي أكد انها شهادة مقدوح فيها باعتبار وجود خلافات بينهما،وبمعارضته بشهادة عامل ثاني نفى وجود أي عداوة أو خلاف معه ألا انه انكر ان يكون قد أشاد بتنظيم داعش الارهابي.او التنويه بالعملية الإرهابية التى جدت بسوسة مؤكدا ان التهمة كيدية.ورافع عنه محاميه وبين ان موكله لا يتبنى أي فكر متشدد وانه ليس من مناصري تنظيم داعش ،وانه لم يمجد العملية الإرهابية التى جدت بنزل الامبريال بسوسة خلال سنة 2015، موضحا ان التهمة الموجه له كيدية وقدم شهادة حسن السيرة والسلوك من مشغله الاجنبي طالبا الحكم عليه بعدم سماع الدعوى.المحكمة قررت حجز القضيّة أثر الجلسة للتصريح بالحكم.