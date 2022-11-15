أيمن عبد النور يعتذر من الصحفية نعيمة ساسي

قدم اللاعب الدولي السابق أيمن عبد النور إعتذارا من الصحفية نعيمة ساسي بعد الستوري الذي نشره عبر صفحته على إنستغرام





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وقال عبد النور في برنامج café crème على ديوان أف أم إنه كان مخطئا في حق نعيمة ساسي بعد نشره لستوري تهكم فيها عليها بعد تصريحها في برنامج اكسترا تايم أمس الذي قالت فيه " أيمن عبد النور فك بلاصة علي معلول في 2017 "واضاف: أنا كنت غالط ونطلب المعذرة لكن نعيمة ساسي زادا قدمت معلومة غالطت ووجعتنيوفي المقابل أكدت نعيمة ساسي في نفس البرنامج أنها سترفع قضية ضد اللاعب ولن تقبل الإعتذار في الوقت الراهن على الأقلوبخصوص المنتخب الوطني قال ذات اللاعب أن قائمة جلال القادري للمونديال كان فيها ظلم لعديد اللاعبين في مقدمتهم سعد بقير الذي تم الإستغناء عنه في آخر لحظة