تحدث الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في مداخلة على قناة التاسعة عن كواليس مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وقال " شخصية أجنبية قال لي انه اطلع على بيانات الرئاسة فعرف حجم معاناة الشعب التونسي"... فيديو
الشواشي: شخصية أجنبية قال لي انه قرأ بيانات صفحة الرئاسة ففهم حجم معاناة الشعب التونسي
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