الشواشي: شخصية أجنبية قال لي انه قرأ بيانات صفحة الرئاسة ففهم حجم معاناة الشعب التونسي


Publié le Mardi 15 Novembre 2022 - 07:16 قراءة: 0 د, 14 ث
      
تحدث الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في مداخلة على قناة التاسعة عن كواليس مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وقال " شخصية أجنبية قال لي انه اطلع على بيانات الرئاسة فعرف حجم معاناة الشعب التونسي"... فيديو


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