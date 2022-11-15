الشواشي: شخصية أجنبية قال لي انه قرأ بيانات صفحة الرئاسة ففهم حجم معاناة الشعب التونسي

تحدث الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في مداخلة على قناة التاسعة عن كواليس مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وقال " شخصية أجنبية قال لي انه اطلع على بيانات الرئاسة فعرف حجم معاناة الشعب التونسي"... فيديو