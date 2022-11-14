زيارة سفينة البحرية الملكية البريطانية "HMS Albion" إلى تونس

رست سفينة "HMS Albion" التابعة للبحرية الملكية في ميناء حلق الوادي يوم السبت 12 نوفمبر في زيارة رسمية لتونس لمدة أربعة أيام لتعزيز علاقات الصداقة مع نظرائها من البحرية التونسية.





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شملت الأنشطة على متن السفينة تبادل الخبرات بين القوات البحرية البريطانية والتونسية و كانت فرصة للتواصل مع الشركاء والأصدقاء التونسيين. كما إستضاف طاقم السفينة عدداً من التلاميذ للتعرف على التكنولوجيا على متن السفينة و مشاركة أنشطة حول السلامة في البحر و مهارات العمل الجماعي تلتها مباراة الرجبي مع المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة في ملعب المنزه والتي انتهت بفوز الفريق المضيف.مؤخرًا، قامت سفينة "HMS Albion" بزيارة لإسبانيا ومالطا وليبيا وقبرص وتركيا ومصر والجبل الأسود كجزء من نشر “مجموعة جهاز الاستجابة الساحلية للبحرية الملكية” في البحر الأبيض المتوسط و ذلك بالعمل الوثيق مع الحلفاء والشركاء لضمان أمن و إزدهار هذه المنطقة الحيوية.قالت سفيرة بريطانيا في تونس هيلين وينترتون:"شكرًا لقائد وطاقم سفينة "HMS Albion" و لضيوفنا التونسيين على هذه الزيارة الرسمية التي تدل على الشراكة الوثيقة بين المملكة المتحدة وتونس في مجال الدفاع. نتطلع إلى تقوية جسر التعاون البحري مع تونس في المستقبل ".قال الضابط القائد لسفينة البحرية الملكية البريطانية "HMS Albion" قبطان سيمون كيلي:"تبرز زيارة "HMS Albion" الأخيرة إلى تونس عمق العلاقة الدفاعية والأمنية الودية والبناءة التي تجمع بين المملكة المتحدة وتونس. نتطلع إلى القيام بتدريب مشترك مع زملائنا التونسيين، بناءً على ما حققناه في سبتمبر 2020 من خلال عملنا مع القوات البحرية التونسية."HMS Albion" قادرة على حمل 400 بحار و بَحرية ملكية بالإضافة إلى أصحاب المهارات والخبرات المختلفة كالمهندسين والطباخين.تضطلع النساء بجميع الأدوارعلى متن السفينة جنباً إلى جنب مع الرجال.تحمل السفينة لوازم الطوارئ لاستخدامها في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث مثل الإمدادات الغذائية ومضخات المياه.تحمل ثماني سفن سابقة تابعة للبحرية الملكية اسم "HMS Albion"، تم إطلاق أولها سنة 1763.تويتر: @hms_albion