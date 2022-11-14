بعد انتهاء ٱجال تقديم الترشحات وٱجال تقديم الطعون، نشر القرار المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات في الرائد الرسمي


Publié le Lundi 14 Novembre 2022 - 19:13 قراءة: 0 د, 30 ث
      
نُشر الاثنين 14 نوفمبر، في الرائد الرسمي القرار عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر والمتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات التشريعية والذي كان من المفروض ان يتم نشره على اقصى تقدير يوم 17 أكتوبر تاريخ انطلاق ايداع الترشحات.


ويبدو ان هيئة الانتخابات نسيت ضرورة نشر القرار في الرائد الرسمي وتذكّرت ذلك اثر الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بصفاقس التي نبهت الي ان الهيئة لم تقم بنشر القرار المذكور في الرائد الرسمي.

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وكان العضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة وصف الحكم بانه من اخطر الاحكام في تاريخ تونس وان الانتخابات على اساس هذا الحكم باطلة اجرائيا.


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