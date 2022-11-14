وزيرة العدل تستقبل سفير الجزائر بتونس

استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم سفير الجزائر بتونس عزوز باعلال، وقد مثل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومنها المجال القضائي .
وعبرت وزيرة العدل عن استعداد الوزارة لتدعيم الشراكة وبرامج التعاون في المجالين القانوني والقضائي بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة العدلية للبلدين.
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ومن جهته عبر السفير الجزائري عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات دعم القدرات والتكوين وتبادل الخبرات بما يساهم في تطوير الكفاءات القضائية بكل من تونس والجزائر.
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