وزيرة العدل تستقبل سفير الجزائر بتونس


Publié le Lundi 14 Novembre 2022 - 16:08 قراءة: 0 د, 24 ث
      
استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم سفير الجزائر بتونس عزوز باعلال، وقد مثل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومنها المجال القضائي .


وعبرت وزيرة العدل عن استعداد الوزارة لتدعيم الشراكة وبرامج التعاون في المجالين القانوني والقضائي بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة العدلية للبلدين.

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ومن جهته عبر السفير الجزائري عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات دعم القدرات والتكوين وتبادل الخبرات بما يساهم في تطوير الكفاءات القضائية بكل من تونس والجزائر.



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