صفاقس: الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا بمساحة 34 هك

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 عقارا دوليا فلاحيا كائنا بأولاد حمد معتمدية الحنشة ولاية صفاقس يمســـــح 34 هك،





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وقد تم استرجاع العقار الفلاحي المذكور بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية وذلك على إثر تنفيذ قرار إسقاط حق صادر عن السيدين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.وقد تحوزت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بصفاقس بالعقار المسترجع ثم أحالته على الفور إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية (المركب الفلاحي بوزويتة) للتعهد به بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه وإدخاله في الدورة الاقتصادية.تجدر الإشارة إلى أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة بولاية صفاقس قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع ما يناهز 951 هك.