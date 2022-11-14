ماهر الجديدي يحمّل الهايكا مسؤولية التأخّر في اصدار القرار المشترك


Publié le Lundi 14 Novembre 2022 - 15:33 قراءة: 0 د, 42 ث
      
حمّل الاثنين 14 نوفمبر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، مسؤولية التأخر في اصدار القرار المشترك المتعلق بقواعد التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية.


وقال خلال استضافته في اذاعة موزاييك "احنا في جميع المسارات الانتخابية السابقة كانت فما تقاليد هامة بين هيئة والهايكا.. فما مشروع قرار تعده الهايكا وتمد به الهيئة قبل آجال معقولة من الحملة الانتخابية.. اللي صار المرة هذي هو تأخير من الهايكا ما نعرفوش علاش".
وخاطب الجديدي أعضاء الهايكا قائلا "يهديكم ....يهديكم رانا راسلناكم بمكتوب رسمي وقلنا أعطيونا مشروع قرار لإبداء رأي فيه..''
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واشار الجديدي الي ان هيئة الانتخابات لن تبقى مكتوفة الايدي وانه في حال تواصل عذا التأخير فإن الهيئة ستصدر القرارات اللازمة في الغرض.
وقال "من واجبي ان أستبق كهيئة كي ما يجينيش قرار مشترك مع الهايكا.. فما قرارات أخرى تتعلق بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.. حتى في الإعلام..''.
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