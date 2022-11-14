الشواشي: مشاركتتا في جنيف ليست تآمرا


Publié le Lundi 14 Novembre 2022 - 15:29 قراءة: 0 د, 21 ث
      
رفض الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في حوار عبر أمواج اذاعة " الديوان اف ام" اتهامه بالتامر على رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب المشاركة في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي انعقد في جنيف.
وقال الشواشي " نحن لا نتامر ومشاركاتنا تهدف لإعادة الديمقراطية".

وتابع "رئيس الجمهورية عوّدنا بخطاباته المتعلقة بالمتآمرين والخونة وتصريحاتنا في جنيف لا تضعنا في خانة المتآمرين".

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