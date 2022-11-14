سمير ديلو يدخل في نوبة ضحك بسبب والي بن عروس و يقول : عنا سيتكوم موش انتخابات

وصف الاثنين 14 نوفمبر، القيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو الانتخابات التشريعية القادمة في 17 ديسمبر المقبل ب" السيتكوم" باعتبار أن نتائجها محسومة قبل اجراءها.

وقال سمير ديلو في حوار على إذاعة ifm " القول بأن حركة نهضة سيطرت على البلاد وجثمت على صدور التونسيين كلام بدأ يفقد بريقه مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد"، مضيفا " يجب مصارحة التونسيين بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد".





وتابع سمير ديلو " تونس تبنى بجميع ابناءها دون إقصاء وأي توجه غير ذلك يزيد من الأزمات ولا يحلها".



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الفيديو الدقيقة 13







وتابع سمير ديلو " تونس تبنى بجميع ابناءها دون إقصاء وأي توجه غير ذلك يزيد من الأزمات ولا يحلها".الفيديو الدقيقة 13