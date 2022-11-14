المحامي بليغ عباسي: قمنا بمعاينة حوار ريم الرياحي عبر عدل منفذ لأنها تحدثت عن قضية لا تزال منشورة

نشر بليغ عباسي محامي أحد الأطراف المتضررة في قضية الممثلة ريم الرياحي تدوينة اكد من خلالها معاينة حلقة ريم الرياحي في برنامج " سامي الفهري" على قناة الحوار التونسي.

وأضاف " نبهنا لخطورة التعاطي الإعلامي في قضية منشورة" مؤكدا أن منوبته متمسكة بحق الرد و ستمارسه هذا الاسبوع .....







وكانت الممثلة ريم الرياحي

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وقالت ريم الرياحي " أنها رفضت الحديث عن الموضوع طيلة ثلاث اشهر مشيرة بأن عرضها " اتسخ" بشائعات غير صحيحة".

وتابعت " لم أستطع الخروج من منزلي وإرسال اولادي للمدرسة ولم انزل دمعة وطالبت بتحليل مخدرات وفحص طبيب شرعي".

ونفت الرياحي ان يكون طلاقها بسبب الخيانة وإنما لخلافات أخرى.

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وكتب المحامي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:

" كنت قد نبهت هذا الصباح إلى خطورة التعاطي الاعلامي فيما يتعلق بقضية منشورة..... للأسف حوار اليوم جريمة يعاقب عليها القانون..... باعتبار ان موضوع الحوار يتعلق بجريمة لازالت منشورة لدى القضاء معينة اوائل سنة 2023 .....و الادعاء بأن الموضوع حفظ فيه مساس بحق المتضررة في التتبع هذه الأخيرة متمسكة بحق الرد...... و ستمارسه اول الاسبوع القادم....... و قد تجد نفسها مجبرة لكشف حقائق مثيرة لأول مرة...... وتتحمل كامل المسؤولية في ذلك

ستتم معاينة كامل الحلقة بواسطة عدل منفذ للرجوع لها عند الحاجة...."





وكانت الممثلة ريم الرياحي تحدثت لاول مرة عن قضيتها حيث استضافها الاعلامي الهادي زعيم في برنامج " فكرة سامي الفهري".وقالت ريم الرياحي " أنها رفضت الحديث عن الموضوع طيلة ثلاث اشهر مشيرة بأن عرضها " اتسخ" بشائعات غير صحيحة".وتابعت " لم أستطع الخروج من منزلي وإرسال اولادي للمدرسة ولم انزل دمعة وطالبت بتحليل مخدرات وفحص طبيب شرعي".ونفت الرياحي ان يكون طلاقها بسبب الخيانة وإنما لخلافات أخرى." كنت قد نبهت هذا الصباح إلى خطورة التعاطي الاعلامي فيما يتعلق بقضية منشورة..... للأسف حوار اليوم جريمة يعاقب عليها القانون..... باعتبار ان موضوع الحوار يتعلق بجريمة لازالت منشورة لدى القضاء معينة اوائل سنة 2023 .....و الادعاء بأن الموضوع حفظ فيه مساس بحق المتضررة في التتبع هذه الأخيرة متمسكة بحق الرد...... و ستمارسه اول الاسبوع القادم....... و قد تجد نفسها مجبرة لكشف حقائق مثيرة لأول مرة...... وتتحمل كامل المسؤولية في ذلكستتم معاينة كامل الحلقة بواسطة عدل منفذ للرجوع لها عند الحاجة...."