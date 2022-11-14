فوز قائمة بسّام الطريفي في انتخابات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

فازت قائمة بسام الطريفي المترشحة لانتخابات الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يوم الأحد بأغلب مقاعد الهيئة المديرة الجديدة ، وفق ما أظهرته نتائج فرز التصويت في المؤتمر الثامن للرابطة حسب ما صرح به لديوان أف أم الرئيس المتخلي جمال مسلم.

وسيتم توزيع المسؤوليات بين الأعضاء 15 للهيئة المديرة الجديدة للرابطة خلال اجتماع سيعقد لاحقا للغرض.







وكان انطلقت مساء يوم الأحد عملية التصويت لانتخاب هيئة جديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك بعد مناقشة اللوائح العامة والداخلية للمؤتمر الثامن للرابطة المنعقد منذ السبت بمدينة الحمامات الجنوبية .

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وتنافس 35 مترشحا على عضوية الهيئة المديرة الجديدة للرابطة التي تتكون من 15 عضوا بدلا من 25 عضوا.





وكان انطلقت مساء يوم الأحد عملية التصويت لانتخاب هيئة جديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك بعد مناقشة اللوائح العامة والداخلية للمؤتمر الثامن للرابطة المنعقد منذ السبت بمدينة الحمامات الجنوبية .وتنافس 35 مترشحا على عضوية الهيئة المديرة الجديدة للرابطة التي تتكون من 15 عضوا بدلا من 25 عضوا.