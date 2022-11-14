القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول تؤكد سلامة افراد الجالية التونسية

أكدت القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول في بلاغ مساء أمس على فيسبوك سلامة افراد الجالية التونسية اثر عملية التفجير بشارع تقسيم، وأعلنت انه "لم يتم تسجيل اية حالة اصابة لدى المواطنين التونسيين الى حد الان".





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كما أكدت ان القنصلية العامة باتصال مستمر مع السلطات التركية المعنية.وطلبت البعثة الدبلوماسية من افراد الجالية الابلاغ عن حالات الغياب او الفقدان على رقم القنصلية العامة التالي +90 (212) 217 41 56 او على رقم حمادي اللواتي القنصل العام المساعد 05345951885 او على البريد الالكتروني التالي:tunisiacg.istanbul@outlook.comوأعربت القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول عن بالغ اسفها وتضامنها مع عائلات الضحايا على اثر الانفجار الذي هز شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول اليوم الاحد 13 نوفمبر 2022 ، والذي خلف عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم الأحد، إن انفجار قنبلة في أحد شوارع إسطنبول المزدحمة أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين.