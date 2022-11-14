القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول تؤكد سلامة افراد الجالية التونسية


Publié le Lundi 14 Novembre 2022 - 07:55 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أكدت القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول في بلاغ مساء أمس على فيسبوك سلامة افراد الجالية التونسية اثر عملية التفجير بشارع تقسيم، وأعلنت انه "لم يتم تسجيل اية حالة اصابة لدى المواطنين التونسيين الى حد الان".


كما أكدت ان القنصلية العامة باتصال مستمر مع السلطات التركية المعنية.

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وطلبت البعثة الدبلوماسية من افراد الجالية الابلاغ عن حالات الغياب او الفقدان على رقم القنصلية العامة التالي +90 (212) 217 41 56 او على رقم حمادي اللواتي القنصل العام المساعد 05345951885 او على البريد الالكتروني التالي:
tunisiacg.istanbul@outlook.com

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وأعربت القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول عن بالغ اسفها وتضامنها مع عائلات الضحايا على اثر الانفجار الذي هز شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول اليوم الاحد 13 نوفمبر 2022 ، والذي خلف عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.


وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم الأحد، إن انفجار قنبلة في أحد شوارع إسطنبول المزدحمة أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين.



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