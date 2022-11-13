حاتم العشي: كان من المفروض شكر كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي وليس إيقافه عن العمل

طالب وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي بارجاع كاتب عام نقابة السلك الديبلوماسي إبراهيم الرزقي الى عمله بعد إيقافه عن المباشرة إداريا بتهمة خرق واجب التحفظ و ارتكاب خطأ جسيم وذلك بعد تصريحاته الاذاعية حول "ابتسامة" رئيسة الحكومة مع رئيس الكيان الاسرائيلي المحتل.





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وكتب في تدوينة على صفحته بالفايسبوك, ان وزير الخارجية عوض ان يدافع عن منظوريه ويؤكد ان تونس ضد التطبيع وان تصريحات ابراهيم الرزقي لو وقع تفسيرها بشكل صحيح فهي تحافظ على ثوابت تونس في رفضها للتطبيع، وقع إيقافه عن العمل.وأضاف أنه كان من المفروض ان يدافع وزير الخارجية عن "ابتسامة" رئيسة الحكومة بودن مع رئيس الكيان الإسرائيلي المحتل و ترك عوض ذلك الأمر للكاتب العام لنقابة السلك الديبلوماسي وكان من المفروض شكره وليس إيقافه عن العمل بدعوى الخطأ الجسيم الذي لا يعني ابراهيم الرزقي في شيء باعتبار ان الخطأ الجسيم يهم الديبلوماسيين في الخارج ، وفق قوله.