الخارجية الأمريكيّة ترصد مكافأة ب5 مليون دولار للابلاغ عن ارهابي تونسي


Publié le Dimanche 13 Novembre 2022 - 07:02قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكيّة، عبر صفحته الرسميّة على "فيسبوك"، رصد مكافأة تصل إلى 5 مليون دولار مقابل معلومات عن "الإرهابي الداعشي أبو علي التونسي الذي يتخصّص في صناعة الأسلحة الكيميائية والمتفجرات".


وأوضح برنامج "مكافآت من أجل العدالة" أنّ "الإرهابي الداعشي أبو علي التونسي يتخصّص في صناعة المتفجرات والأسلحة الكيميائية، وقد يكون في مكان ما يجرب ويتآمر كيف يؤذي الآخرين".

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وأضاف: "معلوماتك قد تكون الدواء للتخلّص من سمومه، وقد تؤهّلك للحصول على مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار..".

وللإشارة فإنّ برنامج المكافآت من أجل العدالة (RFJ, Rewards for Justice) – وهو برنامج مكافآت الأمن القومي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية – تأسّس بموجب قانون 1984 لمكافحة الإرهاب الدولي، القانون العام 98-533 (تم تدوينه في المادة 22 من قانون الولايات المتحدة (U.S.C)، القسم 2708)، تحت إدارة مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
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