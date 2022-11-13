الخارجية الأمريكيّة ترصد مكافأة ب5 مليون دولار للابلاغ عن ارهابي تونسي

أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكيّة، عبر صفحته الرسميّة على "فيسبوك"، رصد مكافأة تصل إلى 5 مليون دولار مقابل معلومات عن "الإرهابي الداعشي أبو علي التونسي الذي يتخصّص في صناعة الأسلحة الكيميائية والمتفجرات".





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وأوضح برنامج "مكافآت من أجل العدالة" أنّ "الإرهابي الداعشي أبو علي التونسي يتخصّص في صناعة المتفجرات والأسلحة الكيميائية، وقد يكون في مكان ما يجرب ويتآمر كيف يؤذي الآخرين".وأضاف: "معلوماتك قد تكون الدواء للتخلّص من سمومه، وقد تؤهّلك للحصول على مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار..".وللإشارة فإنّ برنامج المكافآت من أجل العدالة (RFJ, Rewards for Justice) – وهو برنامج مكافآت الأمن القومي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية – تأسّس بموجب قانون 1984 لمكافحة الإرهاب الدولي، القانون العام 98-533 (تم تدوينه في المادة 22 من قانون الولايات المتحدة (U.S.C)، القسم 2708)، تحت إدارة مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية.