الحمادي: التهم الموجّهة لي كيدية ولا أساس لها من الصحة

قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، إن القضية المثارة ضده بصفته رئيس جمعية القضاة هي تهم كيدية ولا أساس لها من الصحة وما نسب من أفعال لرئيس جمعية القضاة هو في صميم عمله الجمعياتي والنقابي ولا يستوجب المؤاخذة القانونية.







وأوضح الحمادي، في تصريح لموزاييك على هامش حضوره دائرة مستديرة بالحمامات، للشبكة الأورومتوسطية للحقوق، أنه يرى أن القضية المثارة ضده تستهدف جمعية القضاة أساسا ولكنها لن تثنيها عن القيام بدورها المدني.



