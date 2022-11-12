تمكن أمس اعوان فرقة الابحاث و التفتيش بمنطقة الحرس الوطني بحدائق المنزه واثر نصبهم لكمين محكم من القبض على أحد مروجي المخدرات المعروف بكنية "سنفور" رفقة فتاة و حجز كمية هامة من الكوكايين و قطع من مادة مخدرة و بعض الادوات المتمثلة في اسلحة بيضاء و هواتف جوالة،و بالتحري تبين انه مندمج في تجارة المخدرات منذ فترة،وانه يكلف الفتاة بعملية بيعها لابعاد الشبهات عنه ،باستشارة النيابة العمومية باريانة اذنت بفتح محضر بحث في شأنه من اجل تهمة"مسك و استهلاك و ترويج مادة مخدرة" و الاحتفاظ بكل من المتهم و الفتاة المرافقة له.
كان يستغل فتاة : "السنفور" بارون ترويج الكوكايين في قبضة حرس حدائق المنزه
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