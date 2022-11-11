من بينهم مسؤول على منظومة الاعلامية: 10 سنوات سجنا ل9 موظفين بشركة نقل تونس نهبوا اموال التعاونية

قررت ليلة الخميس 10 نوفمبر 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بعد النظر في ملف تعلق باستيلاءات مالية كبرى جدت بتعاونية شركة نقل تونس شملت الأبحاث فيها 9 موظفين من بينهم المسؤول عن منظومة الاعلامية اتهموا بافتعال وثائق وتدليسها لسحب أموال من التعاونية فاقت 4 مليارات.







وقد حكمت المحكمة ب10 سنوات سجنا في حق موقوفين اثنين وبنفس الحكم مع النفاذ العاجل في حق بقية المتهمين من بينهم المسؤول عن منظومة الاعلامية بالتعاونية المذكورة ،كما حكمت المحكمة أيضا بحرمانهم من ممارسة سائر الوظائف العمومية وتخطئتهم بأكثر من 4 مليارات .





