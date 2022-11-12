معز بن غربية: صديق شخصي مقرب للجريء طلب مني العودة لتصوير المقابلات مقابل عدم بث هذه الحلقة

كشف الاعلامي معز بن غريبة مقدم برنامج سبور + على قناة قرطاج +انه تلقى اتصال هاتفي من صديق شخصي مقرب من رئيس الجامعة التونسية لكره القدم وديع الجريء دعاه لعدم بث حلقة البرنامج مقابل السماح لقناة قرطاج بتصوير المقابلات الرياضية في الرابطة المحترفة الاولى.







و قال بن غربية " رفضت هذا العرض وطلبت من وديع الجريء الحضور بالبرنامج و مواجهتي مباشرة للحديث حول عدة ملفات حارقة بالرابطة".

يذكر أن حلقة مساء أمس من برنامج سبور + تعرضت اموضوع التحكيم في المقابلات الرياضية...

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و قال بن غربية " رفضت هذا العرض وطلبت من وديع الجريء الحضور بالبرنامج و مواجهتي مباشرة للحديث حول عدة ملفات حارقة بالرابطة".يذكر أن حلقة مساء أمس من برنامج سبور + تعرضت اموضوع التحكيم في المقابلات الرياضية...