سعيدان: صندوق النقد سينظر في تفاصيل الميزانية... ويشترط توقيع الرئيس في سابقة عالمية

قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنه في العادة , المدة بين الاتفاق المبدئي والنهائي بين الحكومات وصندوق النقد الدولي وجيزة لا تتجاوز ال 4 ايام على الأكثر.

وأضاف " صندوق النّقد الدّولي دخل في تفاصيل قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وميزانية 2023 وهو يطالب بالاطلاع عليهما ليقوم بدراستهما".





وأكد سعيدان انه في سابقة, صندوق النقد يشترط توقيع الرئيس عوض وزير المالية أو محافظ البنك المركزي متابعا " في 2018 حدثت سابقة بتوقيع رئيس الحكومة"...





وأكد سعيدان انه في سابقة, صندوق النقد يشترط توقيع الرئيس عوض وزير المالية أو محافظ البنك المركزي متابعا " في 2018 حدثت سابقة بتوقيع رئيس الحكومة"...